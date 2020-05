© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele: il documento programmatico del 35mo governo - I partiti israeliani Likud e Blu e Bianco hanno diffuso il documento completo dei principi politici del 35mo governo di Israele, a poche ore dall'inizio delle discussioni all'interno della Knesset, il parlamento, per votare la fiducia al futuro esecutivo. Il governo frutto dell'accordo raggiunto il 20 aprile scorso tra il premier uscente, Benjamin Netanyahu, esponente del Likud, e il leader di Blu e Bianco, Benny Gantz, dovrebbe giurare nella serata di oggi, intorno alle 22. "Lo Stato di Israele, come il resto del mondo, è stato colpito da una crisi sanitaria ed economica di proporzioni storiche a seguito della diffusione del coronavirus, e ha quindi istituito un governo di emergenza di conciliazione nazionale che opererà lungo le seguenti linee", si legge nel documento. "Il governo israeliano formerà un gabinetto di emergenza per affrontare tutte le questioni relative alla crisi del coronavirus. Questo gabinetto adotterà un approccio integrativo, supervisionando le misure relative agli aspetti economico-sociali e medici della crisi", precisa il documento. (segue) (Res)