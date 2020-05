© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Afghanistan: talebani rivendicano attacco contro base esercito a Gardez - I talebani hanno rivendicato un attacco contro una base dell'esercito afgano, in risposta all’annuncio fatto ieri dal governo di riprendere le azioni militari contro il gruppo estremista. Secondo quanto riferito dal portavoce del ministero dell’Interno, Tariq Arian, un’autobomba è esplosa questa mattina in una base militare nella città orientale di Gardez, con un bilancio di cinque civili morti e 19 feriti, tra cui cinque esponenti dell’esercito. Il direttore sanitario provinciale, Khan Ahmadzai, ha confermato ai media locali il bilancio delle vittime, mentre secondo i talebani i morti sono solo militari e non civili. "Dopo l'annuncio dell'offensiva un attacco è stato condotto contro un importante quartier generale militare dell'amministrazione di Kabul", ha dichiarato il portavoce talebano Zabihullah Mujahid in una nota. (Res)