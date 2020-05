Sudafrica: coronavirus, 200 medici cubani terminano periodo di quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 200 medici cubani hanno terminato la loro quarantena obbligatoria nella capitale del Sudafrica, Pretoria, e sono pronti per essere impiegati nella lotta contro la pandemia di coronavirus nel paese. È quanto si legge in una nota pubblicata oggi sul sito web dell'ambasciata cubana a Pretoria, secondo cui i medici sono pronti per intraprendere il "difficile compito". "Abbiamo completato con successo, sia a Cuba che in Sudafrica, i severi periodi di quarantena preventiva e siamo tutti pronti a partire per le diverse province del paese e iniziare immediatamente il difficile ma nobile compito che ci è stato affidato", si legge nella dichiarazione. Dopo essere arrivato a Johannesburg il 26 aprile scorso, il team è stato sottoposto a un periodo di quarantena di due settimane in un hotel di Pretoria. In Sudafrica, il paese africano più colpito dalla pandemia di Covid-19, si registrano al momento oltre 12 casi di contagio e 219 decessi. (Res)