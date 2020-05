India: governo presenta misure di sostegno per poveri, lavoratori migranti e agricoltori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda i lavoratori migranti, agli Stati è stato permesso di usare i Fondi statali di risposta ai disastri (Sdrf) mentre il contributo diretto del governo centrale è stato di 110,02 miliardi di rupie (1,34 miliardi di euro circa), più i pasti, i disinfettanti e le mascherine per i rifugi urbani per senzatetto. Per il ritorno dei migranti nei loro luoghi di origine è stata sostenuta finora una spesa di cento miliardi di rupie (1,2 miliardi di euro circa). In prospettiva questi lavoratori dovrebbero essere almeno in parte inclusi tra i beneficiari della Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (Mgnrega), la legge sul diritto al lavoro e alla sicurezza sociale, che punta ad assicurare almeno cento giorni di impiego salariale per anno finanziario a ogni famiglia i cui membri adulti si offrano volontari per svolgere lavori manuali non qualificati. In particolare, potrebbero essere destinati alle piantagioni, all’orticoltura e all’allevamento. (segue) (Inn)