India: governo presenta misure di sostegno per poveri, lavoratori migranti e agricoltori (3)

- A ciò si aggiungono aspetti normativi. Il governo intende universalizzare il diritto al salario minimo (attualmente limitato al 30 per cento dei lavoratori) e al pagamento puntuale del salario a tutti i lavoratori, compresi quelli non organizzati; introdurre il concetto di un tetto salariale nazionale e ridurre le disparità regionali; imporre un controllo sanitario annuale per i dipendenti; applicare il Codice di sicurezza e salute sul lavoro anche agli stabilimenti impegnati in lavori di natura pericolosa con meno di dieci lavoratori; aprire tutti i posti di lavoro alle donne, con misure di sicurezza per i lavori notturni. Entro il marzo del 2021 dovrebbe essere pienamente realizzata la portabilità delle prestazioni welfare per i lavoratori migranti interstatali. È prevista anche l’estensione della copertura assicurativa dell’Employees’ State Insurance Corporation (Esic) che fa capo al ministero del Lavoro. (segue) (Inn)