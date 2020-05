India: governo presenta misure di sostegno per poveri, lavoratori migranti e agricoltori (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai lavoratori migranti che non percepiscano già altre forme di assistenza alimentare saranno distribuiti cinque chilogrammi di cereali a persona e un chilogrammo di legumi per famiglia al mese per due mesi: la platea dovrebbe essere di 80 milioni di persone e la spesa di 35 miliardi di rupie (quasi 427 milioni di euro). Il programma di “carte razione” su scala nazionale (One Nation One Ration Card) dovrebbe raggiungere 670 milioni di beneficiari in 23 Stati. Per i lavoratori migranti e i poveri urbani è previsto anche un programma per alloggi in affitto a prezzi accessibili, l’Affordable Rental Housing Complexes (Arhc). Tra le voci di sostegno annunciate, infine, ci sono 50 miliardi di rupie (quasi 610 milioni di euro), attraverso un sistema di carte di credito, per i venditori ambulanti. (Inn)