Fase 2: Confartigianato Roma, parrucchieri e centri estetici pronti a riaprire, agende già piene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parrucchieri e centri estetici a Roma sono pronti a riaprire tra lunedì e martedì prossimo. A dirlo è Antonio Fainella, direttore di Confartigianato Roma. In una nota Fainella spiega: "Sono stati sanificati già quasi tutti i locali, pronti i camici, le mascherine per i clienti e igienizzanti ovunque a disposizione. Molti titolari sceglieranno di restare aperti anche il lunedì in questa fase della ripartenza e c'è chi sceglierà addirittura la domenica per cercare di rispondere alle numerose richieste della clientela. Le agende per maggio e giugno - aggiunge - sono fortunatamente già piene, si tratta di uno dei settori che potrà probabilmente riprendersi dalla crisi che a oggi ha prodotto non pochi danni: in questi due mesi di restrizioni, il settore perso oltre 75 milioni di fatturato e pagato affitti per 5 milioni di euro, se si aggiungono i 50 milioni di fatturato dei tanti abusivi, il danno è stato di oltre 120 milioni per il settore su Roma. Aspettiamo adesso l'ufficialità dell'ordinanza Zingaretti - conclude - che darà il via ufficiale il 18 maggio".(Com)