- Nella Asl Roma 5 non si registrano nuovi casi positivi al Covid-19, mentre 11 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Lo rende noto la pagina Facebook della Regione "Salute Lazio", precisando che sono operative 2 postazioni di tampone drive-in per l'indagine di sieroprevalenza: una presso il Centro agroalimentre di Guidonia e l'altra a Colleferro, via degli Esplosivi. (Rer)