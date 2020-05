Lazio: Legambiente, no allargamento concessioni a discapito di spiagge libere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi giorni si stanno strutturando le ordinanze di balneazione 2020 nei 24 comuni della costa regionale e Legambiente, con un web blitz organizzato con tutti i circoli del Lazio e una lettera indirizzata a ogni sindaco, chiede che "non un metro di spiaggia libera venga sacrificato per ampliare gli spazi negli stabilimenti, neanche temporaneamente". Da più parti, nelle scorse settimane, sono arrivate ipotesi di allargamento delle aree concesse, per garantire il distanziamento sociale tra gli ombrelloni degli stabilimenti, ipotesi che Legambiente respinge chiedendo che "il distanziamento sia garantito in primo luogo proprio nelle spiagge libere, a vantaggio della libera e gratuita fruizione di uno spazio pubblico". (segue) (Com)