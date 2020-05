Lazio: Legambiente, no allargamento concessioni a discapito di spiagge libere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le spiagge libere non si toccano, è qui che va garantito in primo luogo l'eventuale distanziamento sociale necessario, con il libero accesso al mare con una fruizione rispettosa dell'ambiente e delle norme sanitarie - dichiara Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio -. Non possiamo imbracciare tutti insieme uno striscione ma tutti insieme diciamo 'Giù le mani dalle spiagge libere', a tutti quegli amministratori e balneari che stanno ipotizzando ampliamenti delle concessioni per allargare gli ombrelloni in affitto a discapito del mare libero, o addirittura di fare gestire le spiagge libere proprio dai balneari. Alle amministrazioni chiediamo inoltre la strutturazione di punti diffusi per la raccolta dei materiali sanitari monouso o a rischio abbandono e di non tornare indietro sulle politiche Plastic Free; su questo in particolare c'è necessità di incentivare agli esercenti, l'utilizzo di prodotti biodegradabili nella distribuzione alimentare, visto il possibile aumento, con l'emergenza sanitaria, del monouso da asporto". Mantenimento delle dimensioni di spiaggia libera in ogni comune, diffusione di punti per la raccolta dei materiali sanitari monouso e rispetto delle politiche Plastic Free, sono questi i 3 punti che Legambiente ha esplicitato ad ogni comune con una comunicazione diretta a tutti i sindaci costieri. (Com)