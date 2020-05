G20: Scalfarotto partecipa alla riunione straordinaria dei ministri del Commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Affari esteri, Ivan Scalfarotto, ha partecipato oggi alla riunione straordinaria dei ministri del Commercio dei paesi G20, convocata per discutere le azioni di risposta alla crisi del Covid-19, predisposte dal Trade and Investment Working Group (Tiwg). Lo ha reso noto la Farnesina in un comunicato. L'iniziativa, promossa dalla presidenza di turno saudita è finalizzata a individuare iniziative collettive di breve e lungo periodo, con l’obiettivo di alleviare l'impatto economico della pandemia, di rilanciare la cooperazione multilaterale in materia di commercio e di accelerare la ripresa economica. Nel corso del suo intervento, il sottosegretario Scalfarotto ha ringraziato la èresidenza saudita e accolto con favore le misure adottate, ricordando il ruolo fondamentale che il commercio internazionale potrebbe avere per favorire il rilancio della crescita economica. Scalfarotto ha inoltre auspicato che il G20 possa continuare a lavorare con maggiore determinazione per contrastare di ostacoli al libero commercio, non solo nei settori come quello medicale o farmaceutico, più legati alla gestione dell’emergenza, ma anche negli altri ambiti merceologici. L’Italia, che il prossimo anno eserciterà la Presidenza di turno del G20, sarà chiamata a stimolare una maggiore ambizione negli obiettivi al fine di salvaguardare aspetti essenziali per la crescita economica come la libertà degli scambi e le catene dell'offerta globale. La stessa ambizione che la comunità internazionale sarà chiamata a mostrare nel rafforzamento dei fora multilaterali in materia di commercio, a partire da un urgente rilancio dell’Omc anche a seguito di un condiviso processo di riforma dell’organizzazione stessa. (Com)