Francia: dal 16 maggio riaprono le spiagge nel dipartimento del Nord

- Le spiagge del dipartimento Nord della Francia riapriranno a partire dal 16 maggio. Il sindaco di Dunkerque, Patrice Vergriete, ha fatto sapere di aver ricevuto l'autorizzazione dal prefetto, Michel Lalande. "Ci saranno delle regole da rispettare. Conto sulla responsabilità individuale degli abitanti. È una logica di fiducia", ha detto Vergriete, spiegando che nel caso in cui le misure previste non saranno osservate le spiagge potrebbero di nuovo chiudere. La città di Dunkerque ha fatto sapere che il litorale sarà aperto secondo una modalità "dinamica" in base alla quale non sarà possibile "sedersi o sdraiarsi". Vietato lo sport, anche se alcuni attività nell'acqua come il nuoto o il kitesurf saranno autorizzati(Vap)