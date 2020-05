Coronavirus: Grimoldi (Lega), indice R0 Lombardia tra più bassi, chi voleva commissariarla si scusi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lombardia ha l'indice di contagio R0 a 0.53, contro la media nazionale che è intorno dello 0.70: questo dato così basso dimostra che la Lombardia, una volta superata la fase emergenziale, ha attuato le migliori politiche sanitarie e di scelte sociali. Chi qualche giorno fa vaneggiava di commissariare la Lombardia ora dovrebbe chiedere scusa e ringraziare il governatore Fontana e la sua giunta". Lo afferma in una nota Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier. "Una delle Regioni con l'indice più basso in assoluto, pur essendo la Regione più popolosa, più densamente abitata e con il maggior tasso di spostamenti a livello infrastrutturale, tutti fattori che hanno contribuito a fare esplodere il contagio maggiormente nel territorio lombardo che in altre Regioni", ha rilevato l'esponente leghista.(Rem)