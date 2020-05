Regno Unito: modifica legge immigrazione, individui nati in Irlanda del Nord manterranno cittadinanza Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i cittadini britannici e irlandesi nati in Irlanda del Nord verranno considerati come cittadini dell'Unione Europea a scopi di immigrazione. Lo riferisce il quotidiano britannico "The Guardian". Il cambiamento nella legge sull'immigrazione è stato confermato oggi in parlamento, e allinea la legge con l'accordo di pace del 1998, in base al quale chiunque nasca in Irlanda del Nord può decidere di avere la cittadinanza britannica, irlandese o entrambe. Questo cambiamento avrà importanti conseguenze, e implica che cittadini britannici nell'Irlanda del Nord avranno più diritti dei loro connazionali in Inghilterra, Galles e Scozia. (Rel)