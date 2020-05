Roma Municipio IV: Zannola (Pd), petizione contro delega a Della Casa, ritorno inammissibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere capitolino del Pd, Giovanni Zannola, riferisce di aver firmato la petizione lanciata dal Pd Tiburtina su change.org "per chiedere alla sindaca Raggi di rinunciare definitivamente alla nomina della sfiduciata ex-presidente Della Casa a commissaria del IV Municipio". In una nota Zannola spiega: "Dopo la storica cacciata dal Tiburtino non sono ammissibili giochi di palazzo. Raggi rispetti il pronunciamento di tutti gli eletti del Municipio. Quello di ieri a Della Casa è stato un 'ciaone' definitivo. La sua riproposizione - sottolinea Zannola - da parte della sindaca Raggi sarebbe una provocazione contro il volere dei cittadini di cui i consiglieri sono la rappresentanza democraticamente eletta. Il voto del municipio non è quello della piattaforma Rousseau, i cittadini e gli eletti vanno rispettati. La sua ex presidente invece con arroganza e presunzione ha umiliato le istituzioni, gli eletti e con loro i cittadini". (Com)