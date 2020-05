Coronavirus: Consiglio Ue estende al 18 maggio 2021 misure restrittive per attacchi informatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Unione europea ha adottato oggi una decisione che estende per un altro anno, fino al 18 maggio 2021, il quadro di misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Ue o i suoi Stati membri. Lo si apprende dal Consiglio dell'Ue che ha spiegato che l'Unione manterrà la sua capacità di imporre misure restrittive mirate a persone o entità coinvolte in attacchi informatici che causano un impatto significativo e costituiscono una minaccia esterna all'Ue o ai suoi Stati membri. Misure restrittive possono anche essere imposte in risposta ad attacchi informatici contro paesi terzi o organizzazioni internazionali laddove tali misure siano ritenute necessarie per raggiungere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune (Pesc). Lo scopo di fondo rimane quello di dissuadere e rispondere alle attività informatiche dirette contro l'Ue o i suoi Stati membri. Le misure restrittive comprendono il divieto di viaggiare verso l'Ue e il congelamento di beni a persone ed entità. Inoltre, alle persone e alle entità dell'Ue è vietato mettere a disposizione fondi a quanti sono nell'elenco. (Beb)