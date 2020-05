Trasporto aereo: Air Serbia, dal 21 maggio voli per 4 destinazioni europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di volo Air Serbia riprenderà i voli di collegamento con 4 destinazioni europee a partire dal 21 maggio: lo ha dichiarato il funzionario della compagnia di bandiera serba, Nikola Vukomanovic, secondo quanto riferisce la stampa locale. Vukomanovic ha confermato che le destinazioni saranno Londra Heathrow, Zurigo, Francoforte e Vienna, così come anticipato in un comunicato diramato ieri dalla compagnia. Vukomanovic ha aggiunto che i paesi della regione dei Balcani occidentali potrebbero presto vedere dei collegamenti con Belgrado. "Stiamo lavorando anche al rinnovo delle linee regionali ed entro oggi o domani sarà noto verso quali città della regione potremo volare", ha aggiunto. Secondo quanto riferisce il sito web di Air Serbia, potrebbero essere riprese le linee di collegamento con Podgorica e Tivat a partire dal primo giugno, con Sarajevo dal 4 giugno, con Lubiana, Skopje e Banja Luka dal 5 giugno. Nella giornata di oggi il governo ha approvato delle modifiche alle normative stabilite per l'ingresso dei cittadini serbi in territorio nazionale. Resta l'obbligo di avere in possesso un esito negativo del test Pcr per poter evitare l'autoisolamento di 14 giorni presso il proprio domicilio. Viene però introdotta la possibilità di effettuare il test in Serbia durante il periodo di autoisolamento. Questo potrà essere interrotto se il risultato del test sarà negativo. (segue) (Seb)