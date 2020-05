Fase 2: Fipe Roma, anche in ristoranti applicare distanziamento interpersonale di un metro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore di Fipe Roma, Luciano Sbraga, ritiene che "gli sforzi compiuti da governo ed enti locali per facilitare l’uso di suolo pubblico anche ampliandone la superficie ed azzerandone i costi serve a poco se le linee guida per la riapertura saranno quelle proposte dall’Inail e approvate dal comitato tecnico scientifico". In una nota Sbraga spiega: "Con quattro metri quadrati a persona l’ampliamento di superficie è praticamente inutile visto che lo spazio a disposizione dei ristoranti si riduce di fatto del 50 per cento. Il distanziamento interpersonale di un metro applicato ovunque, anche durante la fase più acuta della pandemia - sottolinea -, deve trovare applicazione anche nei ristoranti che sono e saranno luoghi sicuri perché le imprese seguiranno protocolli seri a tutela di lavoratori e clienti.”(Com)