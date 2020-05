Usa: Trump in visita in Pennsylvania nel pieno delle polemiche per la riapertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, partirà nelle prossime ore per la Pennsylvania, uno degli Stati in cui sono più accese le polemiche sulla riapertura delle attività economiche non essenziali e sull'allentamento delle misure per contenere la pandemia di coronavirus. Lo scrive il "New York Times". In settimana il governatore della Pennsylvania, il democratico Tom Wolf, ha minacciato ritorsioni nei dirigenti repubblicani delle contee che avevano annunciato la riapertura delle rispettive aree nonostante la decisione dello Stato di mantenere in vigore rigide misure restrittive fino al 4 giugno prossimo. "Questa gente sta scegliendo di disertare di fronte al nemico", ha dichiarato Wolf aprendo a possibili sanzioni e tagli dei fondi nei confronti delle contee ribelli. Sulla diatriba è intervenuto lo stesso Trump su Twitter. "Il grande popolo della Pennsylvania vuole la sua libertà ora ed è pienamente consapevole delle conseguenze. I democratici si stanno muovendo lentamente, in tutti gli Usa, per motivi politici", ha accusato il capo della Casa Bianca. La Pennsylvania, dove l'attuale presidente ha prevalso di stretta misura nel 2016 sulla rivale Hillary Clinton, è considerata uno degli Stati in cui sarà più serrata la competizione tra Trump e il candidato democratico Joe Biden in occasione delle presidenziali del prossimo novembre. (Nys)