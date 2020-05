Scuola: Casciello (FI), Azzolina è in totale confusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro Azzolina dimostra di essere in totale confusione. E le scelte ideologiche dei 5 Stelle sulla scuola gettano nello sconcerto studenti e docenti". Lo ha affermato in una nota Gigi Casciello, deputato di Forza Italia che ha spiegato: "Prima annunciò che tutti sarebbero stati promossi, poi corresse il tiro dicendo che sarebbero stati attribuiti i voti ma che tutti sarebbero stati ammessi all'anno successivo. Ora dice che si può essere anche bocciati". Casciello ha aggiunto: "Sugli esami di maturità non si sa bene come verranno effettuati mentre il mondo sindacale chiede di non farli svolgere in presenza. Insomma, il Ministero dell'Istruzione non solo è totalmente in confusione ma non dà alcuna certezza né prospettiva, su più fronti". (segue) (Ren)