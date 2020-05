Scuola: Casciello (FI), Azzolina è in totale confusione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Casciello ha continuato: "Non si sa a settembre come riprenderanno le attività scolastiche, mentre per le scuole paritarie, che fanno parte del sistema formativo italiano, ci sono solo 80 milioni che serviranno a poco per un comparto con 13mila istituti e circa 100mila dipendenti. Ci si dimentica che, nel caso in cui le scuole paritarie dovessero chiudere, rischio enorme per molti istituti, circa 250mila studenti si riverserebbero sulle scuole statali con un ulteriore aggravio di spesa per il sistema formativo italiano". Quindi ha concluso: "Purtroppo, benché Forza Italia abbia presentato una serie di proposte, Azzolina continua a non ascoltarci e la partecipazione ieri solo in remoto, anziché in presenza, alla commissione Cultura di cui faccio parte, è una grave mancanza di rispetto". (Ren)