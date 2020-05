Imprese: Regione Lazio, pubblicati i progetti vincitori del bando su promozione luoghi cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 43 i progetti innovativi vincitori del bando "L'Impresa fa cultura" finalizzato alla promozione del patrimonio culturale del Lazio attraverso l'uso di nuove tecnologie. L'avviso pubblico, con una dotazione di oltre 5,6 milioni di euro, aveva come obiettivi il miglioramento del networking tra i luoghi della cultura, la promozione degli artisti e dell'artigianato creativo, l'allestimento di nuovi spazi culturali permanenti, la realizzazione di eventi, performance, mostre artistiche e la creazione di laboratori artistici e didattici. Delle 126 candidature, risultano ammissibili a finanziamento 43 progetti di cui 30 saranno realizzati da micro, piccole e medie imprese singole mentre 13 da raggruppamenti temporanei, per un totale di 60 imprese coinvolte. Sono 70 i luoghi della cultura interessati in prevalenza rientranti nei sistemi museali e bibliotecari regionali. (segue) (Com)