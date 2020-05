Fase 2: Errico (Confcommercio), ambulanti chiedono di sapere criteri ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla vigilia del 18 maggio, dopo l'avvio in Lombardia - con la "Fase 2"dell'emergenza Covid-19 - dei mercati ambulanti in sicurezza per una parte dei banchi alimentari, "regna ancora molta incertezza su come debbano ripartire tutti gli operatori dell'ambulantato. A Milano ci sono 3mila ambulanti, oltre 6mila in Lombardia – spiega Giacomo Errico, presidente di Apeca (Confcommercio Milano) e Fiva Confcommercio – completamente fermi ormai da tre mesi. Volete farci sapere i criteri per una ripartenza di tutti gli ambulanti con le misure da attuare per garantire piena sicurezza ai cittadini e agli operatori?". "Le istituzioni – conclude Errico – giustamente parlano di equilibrio fra esigenze sanitarie e attenzione a una situazione economica in netto peggioramento. Diamo allora finalmente queste indicazioni operative, ascoltando i rappresentanti di chi nei mercati lavora, ma così non avviene, perché è chiaro che non ci si può organizzare dalla sera alla mattina". (Com)