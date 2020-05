Adozione dei libri di testo, è contemplato l'atto unilaterale del preside. Cosa sta accadendo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le novità introdotte dal decreto legge 22 del 8 aprile 2020, si prevede che il ministro dell'Istruzione possa definire con propria ordinanza l’eventuale conferma, per l’anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto previsto agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, numero 297. E' quanto si legge in un comunicato stampa del sindacato Flc-Cgil."Per fornire una preventiva informazione sul testo, la dottoressa Palermo, direttore generale della direzione ordinamenti scolastici - si legge -, ha incontrato nella mattina del 14 maggio 2020 le organizzazioni sindacali del settore scuola e dei dirigenti scolastici". L’ordinanza in via di emanazione, soprattutto al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi in questa fase di grande attenzione rispetto alla prevenzione del contagio da Covid 19 "dovrebbe prevedere pertanto, il mantenimento dei libri di testo, evitando così tutte le attività ordinariamente connesse alla procedura di adozione dei libri di testo, come le visite dei rappresentanti presso gli edifici scolastici, le riunioni dei docenti che prendono visione dei volumi, la convocazione dei Collegi dei docenti per le necessarie deliberazioni" precisa il sindacato. È stato puntualizzato che "l’ordinanza, mantenendo le prerogative degli organi collegiali, potrà prevedere entro l’8 giugno due diverse procedure: la conferma di tutti i testi attualmente in adozione mediante un atto unilaterale di natura dichiarativa da parte del dirigente scolastico; la nuova adozione, deliberata dal Collegio, per casi particolari quali le prime classi del secondo triennio degli istituti professionali che sono stati interessati dalla recente riforma o le classi di indirizzi di nuova istituzione o per la sostituzione dei testi che sono usciti fuori catalogo".Le adozioni, spiega ancora il sindacato, "devono essere comunicate entro il 22 giugno 2020 tramite l’utilizzo del sito www.adozioniaie.it". Inoltre "ci sono state illustrate alcune delle principali disposizioni, confermate anche per il corrente anno: il collegio dei docenti può adottare, con formale delibera, libri di testo ovvero strumenti alternativi, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso; le scuole possono elaborare direttamente materiale didattico digitale. L'elaborazione di ogni prodotto è affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualità dell'opera sotto il profilo scientifico e didattico; i dirigenti scolastici dovranno richiedere ai centri di produzione specializzati la trascrizione e la stampa in braille dei testi scolastici necessari per gli alunni non vedenti o ipovedenti; la principale critica sollevata dalla FLC CGIL riguarda la possibilità che l’amministrazione vorrebbe dare ai dirigenti scolastici di produrre un atto unilaterale per la conferma dei libri di testo, senza la delibera di ratifica da parte del Collegio dei docenti"."Non riteniamo assolutamente opportuno - conclude la Flc-Cgil - produrre ulteriore confusione e velocizzazione delle procedure collegiali, scavalcando democratiche modalità di conduzione delle scuole. Ci aspettiamo, ora che la ministra consulti il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per il previsto parere e auspichiamo, quindi, una modifica della bozza dell’ordinanza in senso maggiormente rispettoso del ruolo degli organi collegiali". (Rin)