Albania: Meta chiede a Corte costituzionale revoca decisione governo su demolizione Teatro nazionale

- Il presidente albanese dell Ilir Meta ha annunciato oggi di aver fatto ricorso alla Corte costituzionale chiedendo la sospensione e la revoca della decisione del governo del premier Edi Rama per il trasferimento al comune di Tirana della proprietà sul Teatro nazionale, al fine di demolirlo e costruire un nuovo edificio. "Si tratta di una minaccia diretta ai principi della Costituzione, provocando un danno irrecuperabile dell'identità e del nostro patrimonio nazionale", ha detto Meta in una conferenza stampa. Il suo ricorso alla Corte però non potrà aver nessuna effetto in quanto impossibilitata a prendere alcuna decisione per mancanza dei suoi membri, bocciati a seguito del processo di verifica dei magistrati. Dei 9 giudici di cui è composta, la Corte conta fino adesso solo quattro. (segue) (Alt)