Polonia: fonti stampa, sindaco Varsavia nuovo candidato a presidenziali del partito Po

- Il partito polacco di opposizione Piattaforma civica (Po) sceglierà un nuovo candidato da proporre alle elezioni presidenziali. Lo rivelano i giornalisti dell'emittente radiofonica "Rmf Fm", per i quali l'attuale candidata, Malgorzata Kidawa-Blonska, si farà da parte per essere sostituita da un altro nome. Stando a "Rmf Fm", domani 15 maggio, durante la riunione della direzione di Po che si terrà verso le ore 10, la decisione sarà presentata formalmente assieme al nome del nuovo candidato. Secondo le fonti consultate dall'emittente radiofonica si tratta dell'attuale sindaco di Varsavia, Rafal Trzaskowski. Già da un po' di tempo si vociferava di una sostituzione di Kidawa-Blonska, che è crollata da una percentuale superiore al 20 per cento a febbraio all'attuale 2-5 per cento, a seconda dei sondaggi a cui si fa riferimento. (Vap)