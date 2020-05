Coronavirus: Parlamento Ue, necessaria tutela privacy con uso nuove app su diffusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario garantire la tutela della privacy dei cittadini nell'utilizzo delle nuove applicazioni per smartphone concepite per gestire la diffusione della pandemia, dicono i deputati. Lo hanno sottolineato gli eurodeputati nel dibattito di oggi in plenaria. Il Parlamento europeo ha spiegato che i deputati hanno osservato che, insieme ad altre misure correlate alla pandemia di Covid 19, come il distanziamento sociale, le mascherine e i test, le applicazioni per la ricerca di contatti fra persone possono aiutare a gestire la diffusione della pandemia. Tuttavia, la maggior parte dei deputati che sono intervenuti ha sottolineato che la sicurezza dei dati personali dei cittadini e la privacy devono essere garantite quando si tratta di utilizzare queste applicazioni. La maggior parte dei paesi dell'Ue ha già lanciato o intende lanciare un'applicazione di tracciamento mobile per rintracciare gli individui infetti o a rischio di contrarre il virus. Gli eurodeputati hanno sottolineato che tali app devono essere veramente volontarie, non discriminatorie e trasparenti. L'uso dell'applicazione deve essere strettamente limitato al tracciamento dei contatti e i dati devono essere cancellati non appena la situazione lo consente. (segue) (Beb)