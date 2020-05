Coronavirus: Parlamento Ue, necessaria tutela privacy con uso nuove app su diffusione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli eurodeputati hanno anche evidenziato la necessità di un approccio coordinato nello sviluppo e nell'utilizzo delle applicazioni per garantire la loro interoperabilità transfrontaliera. Il commissario alla giustizia, Didier Reynders, e il segretario di Stato croato, Nikolina Brnjac, in rappresentanza della presidenza croata del Consiglio dell'Ue, hanno condiviso il punto di vista dei deputati sulla necessità di garantire che i cittadini possano fidarsi della sicurezza delle applicazioni. Reynders ha spiegato che le autorità nazionali collaboreranno con le autorità di protezione dei dati dell'Ue per garantire che le applicazioni di tracciamento siano conformi alle leggi Ue sulla privacy e sulla protezione dei dati. Ha inoltre sottolineato che la Commissione si sforza di garantire un approccio comune tra i paesi dell'Ue in modo che le app siano interoperabili. (Beb)