- Anas comunica in una nota di aver avviato gli interventi di messa in sicurezza della strada statale 39 nel comune di Teglio, in provincia di Brescia. Le attività si rendono necessarie a seguito del movimento franoso verificatosi lo scorso 12 maggio. I lavori proseguiranno fino al 22 Maggio 2020. I veicoli in transito sul tratto vengono deviati sulla viabilità provinciale, con indicazioni sul posto. (Com)