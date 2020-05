Coronavirus: Zingaretti, nel Lazio siamo riusciti a contenere contagio, grazie assessore Sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio siamo riusciti a contenere il contagio. Lo ha ribadito il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, durante la sua relazione sull'emergenza Covid-19, in consiglio regionale. "La nostra è una Regione a forte vocazione internazionale, ancora a marzo ci sono stati 10 mila voli, con circa 700 mila passeggeri. A Roma gravitano ogni giorno più di 4 milioni di persone - ha detto il governatore -. Eppure su 6 milioni di cittadini abbiamo a oggi 7.250 contagiati, una percentuale molto al di sotto della media nazionale. Intanto un ringraziamento particolare va all'assessore alla Sanità, Alessio D’Amato. Siamo riusciti a contenere il contagio grazie a tre fattori: in primo luogo - ha spiegato Zingaretti - la valorizzazione delle qualità medico scientifiche che abbiamo nel nostro territorio. Penso innanzitutto allo Spallanzani e al Servizio di prevenzione delle malattie infettive (Seresmi), ma anche alla rete fondamentale dei medici di base; il secondo fattore è stata la tempestività: fin dal 21 gennaio abbiamo presentato le linee guida predisposte dall'assessorato alla Sanità; infine la collaborazione: la task force sulla Covid-19 si riunisce ogni giorno per fare il punto sulla situazione". Il presidente ha poi ricordato i numeri attuali della pandemia nel Lazio: "Abbiamo 123 casi ogni 100 mila abitanti, uno dei tassi più bassi d’Italia, lo stesso avviene per quanto riguarda il tasso di letalità, al 7,8 per cento, quasi la metà dell’indice a livello nazionale. I ricoveri sono in calo, ora dobbiamo puntare a evitare i cluster familiari, anche potenziando il ricorso alla rete degli alberghi per l’isolamento dei contagiati", ha concluso.(Rer)