Decreto Imprese: Trano (Misto), da domenica votazioni in commissione Finanze Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Raffaele Trano, presidente della commissione Finanze della Camera ed appartenente al gruppo Misto di Montecitorio, annuncia: "Oggi, al termine dell'Ufficio di presidenza, abbiamo deciso di iniziare domenica prossima la discussione e le votazioni sul decreto Imprese. Abbiamo dovuto attendere il decreto Rilancio, essendo stati fatti confluire in quest'ultimo dei provvedimenti che erano inseriti nel decreto Imprese. Domani pomeriggio, entro le ore 17 - continua il parlamentare in una nota - dovranno quindi essere presentati gli emendamenti dei relatori e del governo. Sabato mattina, alle ore 10, verranno invece presentati i subemendamenti, che verranno sottoposti al vaglio di ammissibilità. La discussione e le operazioni di voto inizieranno invece domenica. I lavori si svolgeranno dalle 15 alle 22. Si andrà quindi avanti lunedì, dalle 10 alle 20, ed entro martedì alle ore 12 abbiamo previsto di concludere le attività, dando il mandato al relatore. L'obiettivo - conclude Trano - resta così sempre quello di consegnare all'Aula senza perdite di tempo un testo migliore e il più possibile rispondente alle molteplici esigenze dei cittadini che si trovano in enormi difficoltà". (Com)