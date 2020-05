Spagna: le proteste del quartiere Salamanca di Madrid dividono il governo della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Madrid, Jose Almeida, ha criticato il comportamento dei residenti del quartiere Salamanca, che ieri sono scesi in strada per protestare contro l'esecutivo spagnolo. La concentrazione ha vanificato le misure di distanziamento sociale e la Polizia municipale è dovuta intervenire per gestire il traffico di automobili che si era concentrato nella zona. Almeida ha affermato che le manifestazioni di protesta del quartiere Salamanca sono state irresponsabili come qualsiasi altra violazione dello stato di allarme. Un'opinione agli antipodi rispetto a quella del presidente della regione, Isabel Ayuso, che durante una sessione dell'assemblea regionale ha previsto che ci saranno più proteste come quelle del quartiere Salmanca per chiedere le dimissioni del premier Pedro Sanchez. Infine, Ayuso ha dichiarato che i cittadini possono andare "a manifestare liberamente, anche per poco tempo, nel pomeriggio e sulla propria strada" e ha accusato il governo spagnolo di "approfittare della più grande crisi della storia recente della Spagna per imporre un unico comando dittatoriale". (Spm)