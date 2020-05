Tunisia: Ennahda rifiuta negoziati per la formazione di un nuovo gruppo parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento tunisino Ennahda ha espresso, in un comunicato stampa, il suo categorico rifiuto, per i negoziati volti alla formazione di un nuovo gruppo parlamentare. Secondo quanto riferisce la stampa tunisina, il movimento sarebbe contrario alla formazione di un nuovo gruppo parlamentare in un momento in cui il paese sta attraversando la crisi derivante dalla pandemia di coronavirus con il rischio di alimentare ulteriormente le divisioni. Nella nota, Ennahda ha espresso la sua fiducia nell’operato del premier Elyes Fakhfakh e di tutte le parti interessate per contrastare "queste pratiche inaccettabili". Secondo Ennahda, il successo del governo dipende dalla costruzione di relazioni di fiducia tra tutte le parti e dal suo orientamento verso un consenso governativo e parlamentare su un programma nazionale inclusivo.(Tut)