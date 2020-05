Coronavirus: Pd, in Umbria maggioranza mette bandierine politiche su plasmaferesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ancora una volta la maggioranza ha voluto piazzare una bandierina politica su un tema che invece dovrebbe essere trasversale ed unitario. Peccato che lo abbia fatto con un atto superficiale, in cui dimentica aspetti imprescindibili, come la convenzione e la collaborazione già attivata tra l’Università di Pisa e l'ateneo di Perugia con l'Azienda ospedaliera proprio su questo tema". Lo hanno detto i consiglieri regionali umbri del Pd Simona Meloni e Tommaso Bori sulla questione relativa alla plasmaferesi: "La fretta è cattiva consigliera ed è tempo di abbandonare le strumentalizzazioni e affrontare insieme i problemi degli umbri. Per questo riteniamo necessario predisporre e promuovere immediatamente azioni proattive indirizzate ai pazienti già guariti dal Covid e che presentino le immunoglobuline. L’ideale sarebbe, inoltre, la predisposizione di uno screening a tutti i donatori di sangue e, nel caso in cui presentino gli anticorpi, a proporre la donazione di plasma”.(Ren)