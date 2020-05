Romania: Bertola (Confindustria), superata fase peggiore Covid-19 ora pensiamo alla ripartenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bertola spiega che che gli effetti di questa straordinaria emergenza sanitaria hanno avuto un impatto devastante non tanto legato al territorio, quanto piuttosto ai settori. “A parte il timing di sviluppo dell’epidemia in Italia, primo Stato che ha affrontato questo problema senza le informazioni necessarie, gli altri paesi sono stati coinvolti in momenti diversi e con intensità differente, e conseguentemente hanno reagito in modo differente. Mentre se analizziamo l’economia, anche per settori, vedremo che certe categorie sono state fortemente penalizzate ovunque nel mondo, fino ad arrivare a dover chiudere”, ha spiegato il presidente di Confindustria Romania, che prende come esempio i settori turistico e ricettivo, e “tutte le aziende dell’indotto, come le lavanderie industriali di tovaglie e lenzuola, le aziende produttrici di detersivi per la pulizia dei locali, quasi tutte piccole e medie aziende. Quindi alla domanda lasciare il mercato romeno? La risposta è perché, quando si tratta di un’emergenza globale con effetti pressoché uguali ovunque?”. Bertola, quindi, prova ad analizzare la situazione a livello sociale ed economico. “Il Covid-19 ci lascerà un’economia da dopo guerra, quindi non lo vedo solo come un problema finanziario ma anche di visione e di capacità di reinventarsi degli imprenditori, nei fatti questo cambiamento ha solo anticipato alcuni aspetti evolutivi del nostro futuro lavorativo che prima o poi avremmo dovuto affrontare”, ha detto Bertola. (segue) (Rob)