Romania: Bertola (Confindustria), superata fase peggiore Covid-19 ora pensiamo alla ripartenza (3)

- Secondo il presidente di Confindustria Romania, gli effetti della crisi si vedranno su alcuni mestieri. “Alcune professionalità spariranno e lo smart working modificherà, in parte, le nostre operatività, anche positivamente con vantaggi non da poco. Pensiamo all’ottimizzazione di costi di struttura per la riduzione degli spazi uffici, l’economia dei tempi e quindi una maggiore capacità e velocità nei contatti commerciali, e nella formazione delle reti. Ci saranno maggiori opportunità di investimento, certo, le prime saranno quelle su noi stessi. Avremo meno concorrenza, perché molti subiranno gli effetti del cambiamento cercando di contrastarlo, e altri invece lo sapranno interpretare ed accompagnare, per loro significherà nuove opportunità da dove trarre benefici per costruire il nuovo presente e il prossimo future”, ha detto Bertola. “Abbiamo già vissuto un prima e un dopo dell’episodio Torri gemelle, che ci ha lasciato un dopo profondamente cambiato, cosi sarà per il coronavirus, dopo nulla e nessuno sarà uguale a come era prima”, ha aggiunto il presidente. (segue) (Rob)