Romania: Bertola (Confindustria), superata fase peggiore Covid-19 ora pensiamo alla ripartenza (4)

- Bertola ha fornito anche un suo parere sull’approccio utilizzato dalle autorità di Bucarest per affrontare la crisi. “Il governo romeno è stato molto reattivo, sempre nei limiti dettati da una situazione straordinaria, anche grazie all’utilizzo di ‘ordinanze militari’ che ne hanno permesso l’immediata applicazione. Sia sul piano sociale che economico, sono stati adottati provvedimenti importanti a supporto delle famiglie e delle imprese, come una sospensione di tributi e, unitamente alle banche, la sospensione dei mutui. Congedo medico per i lavoratori costretti a stare con i figli a casa dalla scuola, cassa integrazione straordinaria al 75 per cento dello stipendio per sostenere le aziende. Anche l’accesso al credito è stato agevolato perfezionando il programma ‘Imm Invest Romania’ a supporto della liquidità, con il credito garantito dallo Stato”, ha spiegato il presidente di Confindustria Romania. “Dal punto di vista sanitario dai dati che abbiamo, il contenimento dell’epidemia sembra aver avuto successo. Circa 16 mila casi confermati, 14.900 in quarantena circa mille decessi e quasi 7.800 casi di persone guarite. I test di prevenzione effettuati sono stati circa 280 mila”, ha spiegato Bertola, secondo cui “la Romania ha subito un rientro della diaspora di oltre un milione di persone nel periodo febbraio-aprile. Tutte queste persone provenivano da zone rosse e da paesi in piena emergenza sanitaria: Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. Una buona organizzazione ai confini e una gestione molto rigida delle quarantene hanno sicuramente aiutato molto”. (segue) (Rob)