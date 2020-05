Romania: Bertola (Confindustria), superata fase peggiore Covid-19 ora pensiamo alla ripartenza (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soffermandosi sul ruolo di Confindustria Romania, Bertola ricorda la sua recente elezione alla guida dell’associazione padronale, dopo tanti anni trascorsi nel mondo dell’imprenditoria. “Ho deciso di sciogliere la riserva e dare la mia disponibilità a ricoprire la massima carica associativa perché mi sono reso conto dell’importanza di affrontare un’emergenza sanitaria così importante e impattante potendo contare sulla mia ventennale esperienza confindustriale a livello internazionale. Questa decisione, maturata anche in famiglia, ha presupposto che come prima azione ci fosse quella di rimanere in prima linea, per garantire una presenza dei vertici associativi vicina costantemente agli imprenditori bloccati lavorativamente in Romania”, ha detto il presidente di Confindustria Romania. “Subito dopo abbiamo attivato uno strumento innovativo e tecnologico per azzerare le distanze tra associati. Un Crm (Customer Relationship Management) evoluto, in dotazione alla protezione civile italiana per gestire le comunicazioni tra cittadini e istituzioni, in occasione di casi estremi come terremoti, inondazioni o epidemie. Tramite questo strumento abbiamo creato Filo Diretto Romania, un canale continuo di dialogo con gli iscritti, indipendentemente da dove fossero ubicati nel Paese o all’estero. Un dialogo a 360 gradi, dall’affrontare problemi standard fino ad interventi in casi urgenti legati alla salute, alla permanenza sul territorio romeno, in casi di scarsa informazione sulle normative che abbiamo provveduto a rendere disponibili in lingua italiana subito dopo poche ore dalla loro ufficializzazione”, ha spiegato Bertola. (segue) (Rob)