Romania: Bertola (Confindustria), superata fase peggiore Covid-19 ora pensiamo alla ripartenza (6)

- Il presidente, inoltre, ha spiegato che Confindustria Romania si è adoperata “per limitare i disagi causati dal blocco del trasporto delle merci, ci siamo implicati per agevolare la movimentazione delle persone e per ottenere una gestione adeguata delle necessarie quarantene”. Oggi, prosegue Bertola, “siamo concentrati sulla ripartenza, guardiamo molto avanti, come Confindustria Romania viviamo di progettualità e quindi sappiamo benissimo che la Fase 3 sarà determinante per la ripartenza, ma la vogliamo affrontare in sicurezza, mettendo la tutela sanitaria dell’individuo al centro di ogni azione. Imprenditori, manager e lavoratori, funzioni diverse con un unico denominatore, sono persone che producono valore per l’Impresa, per la società e per il sostentamento delle loro famiglie. La fase 3 presuppone il produrre e il distribuire convivendo con il coronavirus, almeno fino a quando non ci sarà una soluzione o cura definitiva”, ha concluso, preannunciando il progetto “Oltre Covid-19” che presto verrà presentato al pubblico. (Rob)