Libia: Di Maio su inviato speciale Ue, “Italia sia coinvolta o non ci sarà un buon risultato”

- Il processo di designazione di un eventuale inviato dell’Unione europea per la Libia “deve coinvolgere il più possibile i paesi in prima linea come l’Italia”. Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un’audizione alle commissioni Esteri di Senato e Camera, in seduta congiunta, sui recenti sviluppi della situazione in Libia. Il rischio, ha detto il titolare della Farnesina, è quello di “avere un inviato dell’Ue non ha il riconoscimento dovuto per un’azione così complicata”. Di Maio ha inoltre spiegato di aver detto all’Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borell, che “gli inviati speciali sono i ministri degli Esteri degli Stati membri” maggiormente impegnati in Libia. “Ma capisco che in questo momento c’è bisogno di un terminale”, ha concluso il titolare della Farnesina. (Asc)