Migranti: Fornero su Bellanova, noi più attaccate perché donne

- Sulle lacrime del ministro delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, durante l'annuncio sulla regolarizzazione dei migranti per lavorare nei campi, è intervenuta l'economista Elsa Fornero: "L'ho vista e apprezzata, si è trattato di un momento di emozione successo a lei e anche a me. Succede anche agli uomini, ma non sono attaccati come sono attaccate le donne". L'ex ministro del Lavoro, che si era commossa anche lei durante l'annuncio di una manovra, era ospite di "Un Giorno da Pecora", con Giorgio Lauro e Geppi Cucciari su Radio1 Rai. "Quando mi sono commossa pensavo ai miei genitori, che di sacrifici ne hanno fatti tanti, mi è venuto il groppo in gola e sono uscite due lacrime. Quanto sono stata criticata...", ha detto. Alla domanda sul leder della Lega, Matteo Salvini, che l'ha criticata, Fornero ha risposto: "Salvini non perde occasione per dire la cosa sbagliata. Col suo nuovo look forse vuole far dimenticare immagine di sé a petto nudo sulle spiagge", ha concluso. (Rin)