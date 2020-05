Energia: ministro algerino Arkab, progetti promettenti nel settore delle rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Energia algerino, Mohamed Arkab, ha dichiarato oggi che sono al vaglio nel paese progetti promettenti nel settore energetico, in particolare nel comparto delle rinnovabili. Parlando ai giornalisti a margine di un’audizione in parlamento, in risposta a una domanda relativa al favoritismo nell'occupazione della compagnia petrolifera pubblica "Sonatrach", il ministro dell'Energia ha negato tale pratica, precisando che ogni anno vengono effettuati concorsi e che i nuovi progetti offriranno grandi opportunità a giovani laureati di lavorare nelle compagnie statali come Sonatrach, Sonelgaz e Naftal. Per Arkab, il settore energetico svolge un ruolo importante nella creazione di posti di lavoro, dal momento che 154.000 persone lavorano nella compagnia Sonatrach, di cui 123.000 nel sud del paese. Il ministro ha voluto ricordare che il settore energetico, attraverso le sue istituzioni, contribuirà efficacemente alla realizzazione del programma per l'occupazione del governo. (segue) (Ala)