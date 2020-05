Energia: ministro algerino Arkab, progetti promettenti nel settore delle rinnovabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arkab ha affermato che il consumo algerino di gas naturale raggiungerà i 50 miliardi di metri cubi nel 2020, lodando i programmi per aumentare la portata della rete elettrica, con 2,4 miliardi di euro (340 miliardi di dinari) spesi per fornire elettricità alla popolazione in zone disagiate, precisando che attualmente il tasso di copertura nel paese è del 99 per cento. Per quanto riguarda il gas naturale, su 1.541 comuni sono stati collegati 1.400 municipalità, pari al 90 per cento del fabbisogno, per 140.000 chilometri di rete per il trasporto di gas. Arkab ha rifiutato di commentare ai giornalisti gli aumenti di carburante presenti nel disegno di legge finanziario supplementare (3 dinari per la benzina e 5 dinari per il diesel), osservando che il testo verrà presentato al parlamento per la relativa discussione. (Ala)