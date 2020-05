Russia: governo, anche ministro dell'Istruzione Falkov positivo a coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione e della Scienza russo, Valerij Falkov, ha contratto il coronavirus. Lo ha rivelato il presidente Vladimir Putin, in apertura della riunione sullo sviluppo delle tecnologie genetiche in Russia. Lo stesso Falkov alla riunione ha dichiarato di essersi già ripreso e di aver iniziato a lavorare. Dal 6 maggio ha iniziato a lavorare a distanza. Ieri il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha dichiarato che lui e sua moglie, Tatyana Navka, hanno contratto il coronavirus. Il portavoce presidenziale ha precisato in seguito di non essere entrato di recente in contatto con il presidente. Il 30 aprile, il primo ministro Mikhail Mishustin ha riferito al capo di Stato russo di essere positivo al Covid-19. Le funzioni del primo ministro sono temporaneamente state trasferite al primo vice primo ministro, Andrej Belousov. In precedenza, l'infezione da coronavirus è stato diagnosticata anche al ministro delle Costruzioni, Vladimir Jakushev, al ministro della Cultura Olga Lyubimova, i quali hanno già ripreso le proprie attività.(Rum)