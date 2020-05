Libia: presidente del parlamento di Tobruk invitato ufficialmente a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Italia, Luigi Di Maio, ha ufficialmente invitato a Roma Aguila Saleh, il presidente della Camera dei rappresentanti della Libia, il parlamento che si riunisce in Cirenaica. Lo ha detto oggi lo stesso Di Maio, in un’audizione alle commissioni Esteri di Senato e Camera, in seduta congiunta, sui recenti sviluppi della situazione in Libia. “Spero di ricevere Saleh in Italia il prima possibile, non appena le condizioni lo permetteranno. L’ho invitato”, ha detto il capo della diplomazia italiana, facendo riferimento a una conversazione telefonica tra i due intercorsa il 7 maggio. “Abbiamo sempre riconosciuto il governo di (Fayez al) Sarraj e abbiamo sempre dialogato con la Cirenaica e, aggiungo, con le tribù del Fezzan, perché noi crediamo nell’unità della Libia. Abbiamo sempre fatto in modo di poter dialogare con tutti gli attori. Dialogare con tutti significa proteggere i nostri interessi nazionali”, ha concluso il ministro. (Asc)