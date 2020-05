Francia: Eliseo, Macron colpito da dichiarazioni di Sanofi su vaccino Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni fatte da Paul Hudson, direttore generale del gruppo farmaceutico francese Sanofi, secondo il quale gli Stati Uniti avrebbero la priorità nel caso in cui venisse scoperto un vaccino contro il coronavirus, hanno molto colpito il presidente Emmanuel Macron. Lo ha reso noto l'Eliseo. "Gli sforzi impiegati in questi ultimi mesi mostrano che è necessario che questo vaccino sia un bene pubblico mondiale, estrapolato dalla leggi del mercato", ha fatto sapere la presidenza di Parigi, spiegando che la prossima settimana Macron riceverà i dirigenti di Sanofi. Anche il primo ministro francese, Edouard Philippe, è intervenuto nella questione. Come indicato dal presidente Macron, "un vaccino contro il Covid-19 dovrà essere un bene pubblico mondiale. L'eguale accesso di tutti al vaccino non è negoziabile", ha scritto il capo del governo su Twitter. Il presidente del consiglio di amministrazione di Sanogi Serge Weinberg, "mi ha dato tutte le assicurazioni necessarie in merito alla distribuzione in Francia di un eventuale vaccino Sanofi", ha poi scritto Philippe. Questa mattina il presidente di Sanofi France, Olivier Bogillot, ha corretto le parole di Hudons, spiegando all'emittente televisiva "Bfm-tv" che se il gruppo dovesse trovare un vaccino contro il coronavirus lo renderebbe "accessibile a tutti, americani ed europei lo avrebbero in contemporanea".(Frp)