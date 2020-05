Fase 2: Zingaretti, massimo rigore possibile per tenere epidemia sotto controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non abbiamo sconfitto il virus dobbiamo vivere questa fase, quella della riapertura graduale, con il massimo rigore possibile, tenendo l’epidemia sotto controllo". Lo ha detto il presiedente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, durante la sua relazione sull'emergenza Covid-19, in consiglio regionale. "Le priorità è adesso intercettare rapidamente i casi e isolarli. Grazie ai fondi stanziati ieri dal Governo potremo mantenere e potenziare la rete Covid-19 che abbiamo costruito, a partire dai 434 posti letto di terapia intensiva - ha aggiunto il governatore -. Siamo stati rapidi, in questi mesi, a istituire le zone rosse a livello comunale. Ove ce ne fosse la necessità dovremo continuare a farlo". Per Zingaretti è necessario puntare sul territorio: "appena superata la fase più critica, abbiamo subito attivato le Unità di continuità assistenziale (Uscar), nei prossimi giorni attiveremo anche l’Assistenza proattiva inferimieristica (Api). Abbiamo avviato la più grande indagine sierologica in Italia, 300 mila persone, tutto il personale sanitario, le forze dell’ordine, le Rsa. Infine puntare sempre più sulla telemedicina. Dobbiamo ripensare il sistema dell’assistenza agli anziani. L’epidemia ha messo in evidenza quante cose non funzionano: abbiamo aperto le prime due Rsa pubbliche, a Genzano e ad Albano, continueremo - ha concluso Zingaretti - a lavorare in questo senso, anche rivedendo il sistema delle case di riposo. Troppe cose non hanno funzionato". (Rer)