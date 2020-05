Coronavirus: Paragone, domani a Padova per protestare con artigiani e negozianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo Firenze, ho deciso di confermare la mia presenza accanto a commercianti, artigiani, imprenditori, partite iva e dipendenti che, giustamente, protestano contro un governo che li ha nei fatti abbandonati”. Lo ha dichiarato in una nota il senatore Gianluigi Paragone in cui ha annunciato la sua presenza in piazza dei Signori, domani alle 12 a Padova, per il flash mob organizzato dall’associazione no profit Haineer. Paragone ha spiegato: “A chi parla di problemi di ordine pubblico, rispondo che sarebbe il caso tenere in considerazione il disagio sociale che milioni di italiani vivono. Probabilmente, se il governo si fosse impegnato a sburocratizzare, snellire e immettere liquidità per chi dà e crea lavoro, nessuno sarebbe sceso in piazza". Quindi ha concluso: "In tutti i casi non si può tappare la bocca agli italiani, a maggior ragione in un periodo del genere. Cercherò di essere ovunque i cittadini si organizzino liberamente e se qualcuno dovesse avere il cattivo gusto di multarci, raccoglierò i verbali e li porterò sotto Palazzo Chigi finché il presidente Conte non deciderà di stracciarli” ” (Ren)