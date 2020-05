Ambiente: Pernarella (M5s), Regione Lazio chiuda vicenda discarica Borgo Montello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio metta fine alla "triste storia" della discarica di Borgo Montello e "si prenda la responsabilità" di revocare l'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata nel 2015 alla società Ecoambiente. E' questo il senso dell'interrogazione a risposta immediata presentata da Gaia Pernarella, consigliere regionale del Movimento 5 stelle, al presidente della giunta Nicola Zingaretti, agli assessori ai Rifiuti, Massimiliano Valeriani, all'Ambiente, Enrica Onorati, e alla giunta. "Nonostante le criticità ambientali e le innumerevoli vicende giudiziarie che hanno interessato il sito di Latina, oggetto nella passata legislatura anche della relazione finale della commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, ancora non si procede alla messa in sicurezza e alla bonifica degli invasi autorizzati e utilizzati negli anni così come richiesto dai tanti residenti e non solo – afferma Pernarella in una nota -. E' una situazione assolutamente scandalosa", conclude Pernarella, che chiede alla Regione Lazio "una presa di posizione netta e che è stata procrastinata sin troppo a lungo". (Com)