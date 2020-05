Imprese: Tim, al via E-learning Card a sostegno di scuole, docenti e studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostenere la didattica a distanza con il digitale per ridurre le disuguaglianze e confermare in questo modo il proprio impegno al fianco del ministero dell’Istruzione per l’emergenza Covid-19. Come riferisce il relativo comunicato stampa, è con questo obiettivo che Tim lancerà da domani l’iniziativa “E-learning Card” dedicata a tutti i clienti prepagati consumer di telefonia mobile con un’offerta dati attiva. Stando alla nota, l’iniziativa rientra tra le diverse attività che Tim sta favorendo per sostenere la scuola, ed è rivolta in modo particolare ai docenti e agli studenti che in questo modo avranno la possibilità di navigare senza limiti di traffico sulle principali piattaforme di didattica a distanza, in particolare quelle indicate sul sito del ministero (al momento WeSchool, Office 365 Education A1 e Google Suite for Education), senza consumare i Giga della propria offerta. L’iniziativa sarà poi aperta ad eventuali nuove piattaforme che saranno indicate sul sito del ministero, e potrà essere attivata gratuitamente accedendo alla navigazione illimitata su scala nazionale: per la navigazione dai paesi Ue sarà possibile avere un bundle dati aggiuntivo di circa 5 Giga al mese. Tra le iniziative avviate da Tim a sostegno di docenti e studenti, prosegue la nota, va anche la messa a disposizione di un helpdesk di supporto tecnico e didattico. La società ha anche lanciato "Maestri d'Italia": la scuola speciale di Internet online, libera e gratuita, con lezioni quotidiane e testimonianze di eccellenza che hanno trasformato l'emergenza in un’opportunità per portare l’innovazione nelle case degli italiani. (Com)